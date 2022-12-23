Медбрат годами насиловал пациенток и снимал процесс на видео

Медбрат Кристофер Ламброс из города Гранд-Джанкшен годами тайно насиловал пациенток

В США арестован медбрат, который на протяжении 10 лет усыплял пациенток при помощи лекарств, тайно насиловал их и снимал процесс на видео. Об этом сообщает KDVR.

61-летний Кристофер Ламброс получил лицензию медбрата 12 июня 2012 года и сразу же устроился работать в больницу Святой Марии в городе Гранд-Джанкшен, штат Колорадо. Параллельно мужчина трудился в частных клиниках города.

Расследование началось после того, как 8 июля одна из сотрудниц клиники обнаружила, что Ламброс задрал халат пациентке, лежавшей без сознания, и пытался сделать селфи, держа голову рядом с ее грудью и гениталиями. Когда Ламброс понял, что в палату кто-то вошел, он бросил телефон и прикрыл пациентку халатом.

Сотрудники полиции допросили Ламброса и попросили объяснить, что произошло. Мужчина отверг обвинения коллеги и заявил, что всего лишь делал пациентке укол в живот от тромбоза. Тем не менее полицейские нашли достаточно оснований, чтобы изъять его телефон.

В памяти гаджета оказались фотографии и видеозаписи, на которых Ламброс позирует с обнаженными пациентками, находящимися без сознания, и совершает с ними действия сексуального характера. При дальнейшем изучении его электронных устройств было обнаружено 700 тысяч фотографий и 65 тысяч часов видео, на которых он позирует с обнаженными пациентками, насилует их и совершает иные непристойные действия.

Точное количество жертв Ламброса пока не установлено, однако речь, по мнению следователей, может идти «о сотнях, если не тысячах человек». 25 октября мужчина был арестован и пока обвиняется в трех эпизодах преступления.

Пострадавшие также подали иск против больниц, где работал Ламброс. По мнению истцов, руководство клиник «знало или должно было знать» о действиях своего сотрудника. Также у пострадавших вызывает удивление, что администрация лечебных учреждений не обращала внимания на перерасход лекарств во время дежурств Ламброса. Эти препараты он использовал для того, чтобы усыплять своих жертв.

Ранее сообщалось, что врач из американского города Нейплс, штат Флорида, одурманил веселящим газом и изнасиловал двух пациенток. Одна из жертв обнаружила это и обратилась в полицию.