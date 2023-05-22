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05:27, 22 мая 2023Бывший СССР

ВС России нанесли комбинированный удар по объекту ВСУ в Днепропетровске

ВС РФ нанесли удары ракетами Х-101 и беспилотниками «Герань» по ВСУ в Днепропетровске

Видео: Telegram / RVvoenkor

Вооруженные силы (ВС) России впервые нанесли мощный комбинированный удар по объекту украинских войск в Днепропетровске. Видео опубликовано в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

Как указал источник, российские войска атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) крылатыми ракетами Х-101, Х-22, баллистическими ракетами и беспилотниками «Шахид/Герань». Всего прогремело не менее 16 взрывов. После удара со стороны России на месте начался пожар.

«Затем в городе ударила вторая волна беспилотников. Также удары по очагам в Харькове и Запорожье. Другие ракеты и дроны-камикадзе продолжают полеты по своему назначению. Взрывы в Николаевской области», — подчеркнули военкоры.

Ранее российские силы после взятия Артемовска начали наступление на вторую «дорогу жизни». Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ведут наступательные действия в районе поселка Хромово — вдоль лесополосы и через лесопосадку.

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Марина Совина
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