В российском регионе отразили атаку двух дронов

Shot: в Курской области пограничники отразили атаку двух дронов

В Курской области пограничники отразили атаку двух дронов, они летели в сторону Глушковского района. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, один беспилотник был посажен с помощью антидронового ружья, а второй взорвался из-за столкновения с сеткой ограждения. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области посадили и уничтожили украинский дрон.

