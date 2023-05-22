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08:54, 22 мая 2023Силовые структуры

В российском регионе отразили атаку двух дронов

Shot: в Курской области пограничники отразили атаку двух дронов

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

В Курской области пограничники отразили атаку двух дронов, они летели в сторону Глушковского района. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, один беспилотник был посажен с помощью антидронового ружья, а второй взорвался из-за столкновения с сеткой ограждения. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области посадили и уничтожили украинский дрон.

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Илона Палей
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