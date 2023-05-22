Силовые структуры
В российском регионе отразили атаку двух дронов
Shot: в Курской области пограничники отразили атаку двух дронов
В Курской области пограничники отразили атаку двух дронов, они летели в сторону Глушковского района. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, один беспилотник был посажен с помощью антидронового ружья, а второй взорвался из-за столкновения с сеткой ограждения. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области посадили и уничтожили украинский дрон.