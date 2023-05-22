В ЕС заявили о подготовке к поражению Байдена на выборах президента США

CNBC: Евросоюз готовится к поражению Байдена на выборах президента США в 2024 году

Евросоюз готовится к возможному поражению действующего американского лидера Джо Байдена на выборах президента США в 2024 году. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на представителей ЕС.

Источник телеканала отметил, что сейчас между ЕС и нынешней администрацией президента США существует «беспрецедентно тесное сотрудничество», однако европейские чиновники понимают, что отношения могут измениться, если Байден проиграет.

«ЕС осознает, что это сотрудничество не является само собой разумеющимся, и такой подход может измениться, когда в Белом доме снова появится кто-то вроде экс-президента США Дональда Трампа», — заявил представитель.

Главный аналитик Института Милкена Кевин Колуден считает, что в случае избрания нового президента США отношения с ЕС будут трудными, поскольку европейцы опасаются отказа Вашингтона от поддержки Украины.

25 апреля Байден официально объявил, что выдвинет свою кандидатуру на новый срок на президентских выборах в 2024 году. В своем видеообращении к американцам он отметил, что «его работа — защищать американскую демократию».