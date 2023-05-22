Германию обвинили в сокрытии неудобных фактов о взрывах на «Северных потоках»

Посол России Нечаев: Германия скрывает неудобные факты о взрывах на «Северных потоках»

Посол России в Берлине Сергей Нечаев рассказал о том, что Германия продолжает игнорировать запросы Москвы о предоставлении данных расследования взрывов на «‎Северных потоках»‎, обвинив власти страны в попытке скрыть неудобные факты, сообщают «Известия».

По его словам, Генеральная прокуратура ФРГ утверждает, что расследование терактов на газопроводах продолжается, однако не спешит обнародовать какую-либо информацию по данному вопросу. Он подчеркнул, что Берлин должен быть одной из наиболее заинтересованных сторон в том, чтобы разобраться в случившимся, но в то же время продолжают распространяться теории о том, что власти Германии могли заранее знать о подготовке взрывов.

«Однако создается впечатление, что здесь [в Германии] больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов», — заявил дипломат.

Ранее издание Süeddeutsche Zeitung сообщило, что к взрывам на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут быть причастны двое граждан Украины.