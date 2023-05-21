Двух украинцев обвинили в причастности к подрыву «Северных потоков»

Süeddeutsche Zeitung: к подрыву «Северных потоков» могут быть причастны двое украинцев

К взрывам на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут быть причастны двое граждан Украины. Об этом пишет издание Süeddeutsche Zeitung.

Согласно расследованию, проведенному Süeddeutsche Zeitung и другими немецкими и европейскими СМИ, следователи Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ несколько месяцев назад наткнулись на предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше. По данным газеты, агентство арендовало судно «Андромеда», на которой подозреваемые направились к ниткам газопровода.