Сообщения об отправке старых вещей под видом гумпомощи военным не подтвердились

Сообщения об отправке старых вещей российских военным в зоне СВО не подтвердились

Информация о том, что «Единая Россия» отправила в качестве гуманитарной помощи российским военным коробку со старыми вещами, не подтвердилась.

В Telegram-канале замглавы МВД Украины Антона Геращенко появилось видео, на котором неизвестный в военной форме демонстрирует коробку с логотипом «Единой России» и сообщает, что партия прислала старые и нерабочие инструменты в качестве гуманитарной помощи. В частности, в коробке находился шуруповерт, молоток, спиннинг, нерабочая болгарка, кинжал и другие старые предметы. Информации об авторах видео, а также о том, когда и кому была прислана помощь, нет.

В апреле в украинских Telegram-каналах распространились похожие сообщения о гуманитарной помощи, тогда заявлялось, что военными прислали иконы с изображением президента России. Секретарь регионального отделения «Единой России» Пермского края Вячеслав Григорьев тогда подчеркнул, что партия подобных отправлений не формировала. Он также подробно описал процесс сборки и отправки помощи российским бойцам в зоне СВО.

По словам Григорьева, после сбора гумпомощи в партийных офисах она направляется в гуманитарный центр, где каждая коробка вскрывается, сортируется и направляется в зону СВО. Логотипы «Единой России» наклеивают только на проверенные отправления.

В конце декабря 2022 года секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подвел итоги гуманитарной миссии. В частности, он сообщил о закупке спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой. Турчак также отметил, что в Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России», чью работу курируют депутаты Госдумы.

Информация о передаче российским военным старых инструментов не получила распространения в СМИ. Ряд изданий назвал эти данные фейком.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»