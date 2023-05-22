Россиянам назвали оптимальную частоту мытья рук

Врач-дерматолог Наталья Дмитриевская призвала россиян мыть руки с мылом как можно чаще

Регулярное мытье рук поможет избежать развития кишечных инфекций и снизит риск заболевания ОРВИ, гриппом и другими инфекционными заболеваниями. Оптимальную частоту проведения этой процедуры врач-дерматолог Наталья Дмитриевская назвала РИАМО.

Специалистка призвала россиян мыть руки как можно чаще. По ее словам, делать это необходимо после посещения туалета и любых общественных мест, после поездок в транспорте, использования наличных денег и прикосновения к дверным ручкам. Также в обязательном порядке надо мыть руки перед приготовлением пищи и после контакта с сырым мясом или рыбой, добавила Дмитриевская.

Дерматолог подчеркнула, что регулярное мытье рук с мылом позволяет предотвратить попадание в организм болезнетворных бактерий и вирусов. Кроме того, этот способ доказал свою эффективность в профилактике ОРВИ и гриппа.

Исследования доказали, что обычное мытье рук с мылом позволяет примерно на 30 процентов снизить риск развития кишечных заболеваний Наталья Дмитриевская врач-дерматолог

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