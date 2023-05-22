Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:37, 22 мая 2023Наука и техника

Россия продолжит испытания ракетного комплекса «Гермес»

РИА Новости: в КБП заявили о проведении испытаний нового ракетного комплекса «Гермес»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В России продолжили испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес». Об этом сообщает РИА Новости.

«Ведутся испытания комплекса "Гермес"», — заявили в пресс-службе Конструкторского бюро приборостроения (КБП), которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». В организации отметили, что решение о поставке комплекса на вооружение будет принято по результатам испытаний.

В КБП также добавили, что «работы по модернизации комплекса "Гермес" продолжаются с учетом изменения обстановки и задач».

Перспективный комплекс управляемого ракетного оружия «Гермес» предназначен для поражения одиночных и групповых целей — танков, инженерных и фортификационных сооружений, надводных целей и низкоскоростных летательных аппаратов. Комплекс можно применять на расстоянии до 100 километров. Также «Гермес» приспособлен под наземный, авиационный, корабельный и стационарный варианты базирования.

Ранее стало известно, что по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске нанесли мощный комбинированный удар. ВС России ударили крылатыми ракетами Х-101, Х-22, баллистическими ракетами и беспилотниками «Шахид/Герань».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о начале предварительного разминирования Артемовска
ФСБ задержала готовившего теракты в военкомате и отделе ведомства россиянина
В МИД прокомментировали вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину
МАГАТЭ начало разработку соглашения по ЗАЭС в преддверии контрнаступления ВСУ
Пушилин заявил о продвижении российских сил на двух направлениях
В ЛНР заявили об активизации ВСУ под Купянском
Блогеры Чекалины полностью погасили долг по налогам
Джулия Фокс вышла в свет в прозрачном топе без нижнего белья
Братьев-спортсменов и их друга задержали за избиение и ограбление россиян
Российских дачников предупредили об угрозе сноса построек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.