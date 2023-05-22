Россия продолжит испытания ракетного комплекса «Гермес»

РИА Новости: в КБП заявили о проведении испытаний нового ракетного комплекса «Гермес»

В России продолжили испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес». Об этом сообщает РИА Новости.

«Ведутся испытания комплекса "Гермес"», — заявили в пресс-службе Конструкторского бюро приборостроения (КБП), которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». В организации отметили, что решение о поставке комплекса на вооружение будет принято по результатам испытаний.

В КБП также добавили, что «работы по модернизации комплекса "Гермес" продолжаются с учетом изменения обстановки и задач».

Перспективный комплекс управляемого ракетного оружия «Гермес» предназначен для поражения одиночных и групповых целей — танков, инженерных и фортификационных сооружений, надводных целей и низкоскоростных летательных аппаратов. Комплекс можно применять на расстоянии до 100 километров. Также «Гермес» приспособлен под наземный, авиационный, корабельный и стационарный варианты базирования.

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