В Сочи резко упали цены на популярные отели

Tour Dom: популярные отели Сочи объявили скидки до 60 процентов в мае и июне

В популярных отелях Сочи резко упали цены на проживание из-за низкого спроса среди путешественников. Об этом сообщает Tour Dom.

Уточняется, что, к примеру, в гостиницах сети Sirius объявили скидки на размещение до 60 процентов в мае и начале июня. Так, номер на двоих в трехзвездочной Omega Sirius обойдется сейчас в 24 тысячи рублей, хотя за неделю до этого он стоил 42 тысячи рублей. Кроме того, в «Сочи Парк Отеле» с категорией три звезды анонсировали снижение цен на 30 процентов, а в четырезвездочном «Бридж Резорт» — на 10 процентов.

«Пятизвездочные пока держат прайсы на прежнем уровне», — отметил руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Специалисты объясняют, что цены снизились в связи с изначально высокими тарифами. Отельеры понадеялись на высокий спрос после майских праздников, однако с 10 мая, как правило, происходит спад. Российских путешественников предупредили, что в ближайшее время стоимость проживания в отелях Сочи может меняться несколько раз в день. Таким образом гостиницы будут определять доступные гражданам тарифы.

Ранее в мае стало известно, что многие отели Крыма заметно снизили цены на лето в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В Российском союзе туриндустрии рассказали, что подобное решение крымские отельеры приняли для привлечения туристов.

