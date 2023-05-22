Врач назвала хриплый голос возможным признаком опасных болезней

Врач Духарева: хриплый голос может быть симптомом нарушения работы щитовидной железы

Хриплый голос может указывать на ряд заболеваний, в том числе нарушения в работе щитовидной железы, сообщила главный врач Эндокринологического диспансера ДЗМ, обладательница статуса «Московский врач» Ольга Духарева. Она перечислила их в беседе с «Лентой.ру».

На какие заболевания указывает хриплый голос

Осиплость голоса, по словам медика, возникает вследствие множества причин:

• при заболевании горла и гортани;

• вирусных инфекциях;

• при заболеваниях органов дыхания (воспалении легких);

• при аллергических реакциях;

• при неврологических нарушениях;

• при перегрузке голосового аппарата — это частая проблема людей, которые в силу своей профессии долго разговаривают или поют;

• у курящих людей (табак и ароматические вещества вызывают раздражение голосовых связок и способствуют развитию хронического ларингита).

При появлении подобных жалоб начинать обследование следует у врача-терапевта и отоларинголога, посоветовала Духарева.

К тому же, хриплый голос — это возможный симптом нарушения функции щитовидной железы, а именно гипотиреоза. Однако важно понимать, что это далеко не самый специфический признак, характеризующий эти нарушения, обратила внимание врач.

«Гипотиреоз — заболевание, обусловленное недостаточностью выработки гормонов щитовидной железы: трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Основная причина гипотиреоза у взрослых — это аутоиммунный тиреоидит (воспаление, — прим. «Ленты.ру»), который развивается медленно, годами, протекает без ярких клинических проявлений», — рассказала она.

Другие симптомы гипотиреоза

Симптоматика гипотиреоза в целом характеризуется полисистемностью, то есть в процесс вовлекаются различные органы и системы организма, отметила собеседница «Ленты.ру». Связано это с тем, что гормоны щитовидной железы являются одними из ведущих в обеспечении метаболизма всех тканей.

«При стойком и длительном гипотиреозе больной постепенно приобретает характерный внешний вид — отечное, одутловатое лицо, с желтоватым оттенком, отеки век, конечностей. Беспокоят мышечные боли, скованность и слабость в руках. Отмечаются сухость кожных покровов, ломкость и тусклость волос, их усиленное выпадение», — поделилась специалист.

Также пациенты с гипотиреозом находятся в состоянии апатии, заторможенности, жалуются на слабость, утомляемость, расстройство сна, набор веса. Для тяжелой формы заболевания характерно замедление речи. Происходит изменение голоса (до низкого, хриплого) и снижение слуха из-за отека гортани, языка и среднего уха. Нарушения со стороны нервной системы проявляются ухудшением памяти и внимания, снижением интеллекта, познавательной активности.

Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечаются брадикардия (редкий пульс) и образование выпота в полости перикарда (сердечной сумки). Пациенты с гипотиреозом могут жаловаться на частые головные боли. У них возможно повышение уровня холестерина в крови, а также развитие анемии. Со стороны органов пищеварения может наблюдаться снижение выработки ферментов, ухудшение аппетита, запоры, тошнота, метеоризм. У женщин на фоне гипотиреоза возможны нарушения репродуктивной системы.

Пациенты обращаются к различным специалистам с наиболее яркими симптомами (гастроэнтерологу, кардиологу, неврологу, гинекологу), не подозревая о гипотиреозе, усугубляющем течение других заболеваний. Поэтому так важно своевременно его выявить Ольга Духарева главный врач Эндокринологического диспансера ДЗМ

Профилактика

Эндокринолог отметила, что склонность к заболеваниям щитовидной железы имеет наследственную предрасположенность. При этом у женщин болезни щитовидной железы встречаются в несколько раз чаще, чем у мужчин.

Наличие патологии щитовидной железы у мамы, бабушки, тети по женской линии является поводом проверить функцию щитовидной железы Ольга Духарева главный врач Эндокринологического диспансера ДЗМ

В качестве профилактики врач рекомендовала использовать йодированную соль. «В день человек потребляет не более 5 граммов соли, что предотвращает передозировку и соли, и йода, одновременно обеспечивая взрослого человека суточной нормой йода (150 – 200 микрограммов в сутки). Именно такое количество необходимо человеку для синтеза гормонов щитовидной железы. Кроме того, следует отказаться от употребления спиртных напитков, которые разрушают наш организм и все его защитные функции, а также курения, провоцирующего онкологические заболевания легких и хронический ларингит», — подытожила она.

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