Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:16, 22 мая 2023Мир

Индия и США решили договориться о совместном производстве реактивных двигателей

Индия и США обсуждают производство реактивных двигателей и дальнобойной артиллерии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Andy Clark / Reuters

Индия и США решили договориться о совместном производстве реактивных двигателей, дальнобойной артиллерии и машин пехоты в рамках Инициативы по критическим и новым технологиям (iCET). Об этом пишет The Hindu.

Нью-Дели и Вашингтон уже обсудили на уровне министерств обороны введение в действие крупного оборонного партнерства между странами. Значительное внимание было уделено путям и средствам расширения оборонно-промышленного сотрудничества, включая технологическое партнерство, долгосрочные исследования и разработки, а также повышение безопасности цепочки поставок.

Материалы по теме:
Отношения России и США стремительно ухудшаются. Сможет ли мир избежать новой гонки вооружений и ядерной войны?
Отношения России и США стремительно ухудшаются.Сможет ли мир избежать новой гонки вооружений и ядерной войны?
14 апреля 2023
«Если драка началась, надо драться» США готовят союзников к битве за Тихий океан. Чем это угрожает России и Китаю?
«Если драка началась, надо драться»США готовят союзников к битве за Тихий океан. Чем это угрожает России и Китаю?
21 апреля 2023

В рамках сделки индийская компания General Electric (GE) намерена подать заявку на получение лицензии на производство двигателя GE-414 в Индии, который уже был выбран для установки в индийский легкий боевой самолет (LCA)-MK2. По словам президента и главного исполнительного директора Форума стратегического партнерства США и Индии (USISPF) Мукеша Аги, в случае одобрения заявки Индия станет пятой страной в мире, где производят реактивные двигатели для самолетов.

Ожидается, что о некоторых высокотехнологичных инициативах будет объявлено во время предстоящего визита премьер-министра страны Нарендры Моди в США в июне.

В апреле стало известно, что поставки российского оружия в Индию приостановлены из-за опасений санкций США. В частности, платеж Индии за оружие на сумму свыше двух миллиардов долларов задерживается уже примерно на год. Кроме того, Россия прекратила предоставление кредита на поставку запчастей стоимостью около 10 миллиардов долларов, а также отменила поставку двух батарей системы противоракетной обороны С-400.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о начале предварительного разминирования Артемовска
ФСБ задержала готовившего теракты в военкомате и отделе ведомства россиянина
В МИД прокомментировали вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину
МАГАТЭ начало разработку соглашения по ЗАЭС в преддверии контрнаступления ВСУ
Пушилин заявил о продвижении российских сил на двух направлениях
В ЛНР заявили об активизации ВСУ под Купянском
Блогеры Чекалины полностью погасили долг по налогам
Джулия Фокс вышла в свет в прозрачном топе без нижнего белья
Братьев-спортсменов и их друга задержали за избиение и ограбление россиян
Российских дачников предупредили об угрозе сноса построек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.