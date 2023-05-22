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13:03, 22 мая 2023Путешествия

Россияне массово устремились в одну мусульманскую страну

АТОР: турпоток из России в Иран в 2023 году вырос в три раза

Фото: Mohsen Taheri / Unsplash

Российские туристы массово устремились в одну популярную мусульманскую страну — Иран. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отмечается, турпоток из России в Иран в первом квартале 2023 года вырос в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. «Исламскую республику в этом году со всеми целями визита посетили 10,4 тысячи граждан РФ, в прошлом их было всего 3,4 тысячи человек, а в 2019 — 5 тысяч человек», — сказано в сообщении АТОР.

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Интерес граждан Ирана к России также увеличивается, но не настолько динамично. В 2019 году в Россию прибыли 8,5 тысячи иранцев, в 2022-м — 5,6 тысячи, в 2023-м — 10,7 тысячи.

Ранее в мае сообщалось, что летом 2023 года заработает соглашение о безвизовых групповых поездках между РФ и Ираном. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков. Таким образом, россиянам станет доступен безвиз в еще одно мусульманское государство.

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Фариза Бацазова
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