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19:03, 22 мая 2023Силовые структуры

В российском регионе пьяная мать попала под следствие за истязания дочери

В ЯНАО возбудили дело против матери, избивавшей в пьяном состоянии свою дочь-подростка

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили дело в отношении матери, истязавшей свою дочь. Об этом в понедельник, 22 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2022 по 2023 год женщина в Красноселькупском районе выпивала, а затем в пьяном состоянии приходила к несовершеннолетней и избивала ее. Причиной были малозначительные поводы, уточняют в СКР.

Девочка сама рассказала обо всем полицейским, тогда они начали проводить проверку. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего лица») УК РФ. Расследование дела продолжается, а подросток находится теперь в безопасных условиях.

Ранее стало известно, что в Хабаровске 27-летнюю россиянку осудили на шесть лет и 10 месяцев за истязание детей, ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию и причинение вреда их здоровью.

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Екатерина Власова
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