Россиянам раскрыли эффективный способ отпугнуть комаров

Эколог Марьинский: отпугнуть комаров поможет запах эвкалипта и других эфирных масел

Отпугнуть комаров россиянам поможет запах эвкалипта и других эфирных масел. Эффективный способ спастись от назойливых насекомых раскрыл сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, сообщают «Известия».

По словам специалиста, у комаров хорошо развито обоняние и зрение. Сильно пахнущие вещества эти насекомые чувствуют резче, чем люди. Наличие в доме или квартире таких ароматов помешает комарам ориентироваться в пространстве, утверждает Марьинский.

Эколог добавил, что при выборе жертвы насекомые также обращают внимание на тепло, излучаемое теплокровными животными. «По теплу и по зрению они ориентируются на короткой дистанции. А по запаху могут вычислять жертву на расстоянии нескольких десятков или даже сотен метров», — отметил Марьинский. Среди веществ, которые привлекают комаров, специалист назвал те, что выделяются у людей вместе с потом и в процессе выдоха — молочная кислота и углекислый газ.

Ранее россиянам назвали способы спастись от мух и мошек в квартире. Эксперты посоветовали комплексно бороться с насекомыми и в первую очередь избавляться от источников размножения. Мошки не любят запахи цветка герани, томатов, чеснока и гвоздики. Россиянам также рекомендовали устроить для насекомых ловушки — разместить липкие ленты или бумажные воронки.