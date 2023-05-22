Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:55, 22 мая 2023Среда обитания

Россиянам раскрыли эффективный способ отпугнуть комаров

Эколог Марьинский: отпугнуть комаров поможет запах эвкалипта и других эфирных масел

Фото: Sauko Andrei / Shutterstock / Fotodom

Отпугнуть комаров россиянам поможет запах эвкалипта и других эфирных масел. Эффективный способ спастись от назойливых насекомых раскрыл сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, сообщают «Известия».

По словам специалиста, у комаров хорошо развито обоняние и зрение. Сильно пахнущие вещества эти насекомые чувствуют резче, чем люди. Наличие в доме или квартире таких ароматов помешает комарам ориентироваться в пространстве, утверждает Марьинский.

Эколог добавил, что при выборе жертвы насекомые также обращают внимание на тепло, излучаемое теплокровными животными. «По теплу и по зрению они ориентируются на короткой дистанции. А по запаху могут вычислять жертву на расстоянии нескольких десятков или даже сотен метров», — отметил Марьинский. Среди веществ, которые привлекают комаров, специалист назвал те, что выделяются у людей вместе с потом и в процессе выдоха — молочная кислота и углекислый газ.

Ранее россиянам назвали способы спастись от мух и мошек в квартире. Эксперты посоветовали комплексно бороться с насекомыми и в первую очередь избавляться от источников размножения. Мошки не любят запахи цветка герани, томатов, чеснока и гвоздики. Россиянам также рекомендовали устроить для насекомых ловушки — разместить липкие ленты или бумажные воронки.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Диверсанты в Белгородской области скрылись на двух машинах
Создатель группы «Винтаж» сравнил «Ласковый май» с легким наркотиком
Ветеран «Альфы» назвал случаи введения плана «Эдельвейс»
В российском регионе ввели правовой режим контртеррористической операции
Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций
Власти США отреагировали на сообщения о взрыве возле Пентагона
Летевший в Таджикистан российский самолет сменил курс и сел в другом месте
Китаю оказалась не нужна российская пшеница
Сжегшего коран по указанию из Украины россиянина отправили в СИЗО
Россиянам раскрыли эффективный способ отпугнуть комаров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.