Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:50, 22 мая 2023Интернет и СМИ

Кучера высказался об объявленном в федеральный розыск Панине

Телеведущий Кучера словом «допрыгался» высказался об объявленном в розыск актере Панине
Оскар Кучера

Оскар Кучера. Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Известный российский телеведущий Оскар Кучера высказался об объявленном в федеральный розыск актере Алексее Панине, которого обвиняют в оправдании терроризма. Слова ведущего приводит NEWS.ru.

«Допрыгался, кузнечик. Городской сумасшедший, чего на него внимание обращать?» — заявил Кучера.

О том, что Панина объявили в розыск, стало известно ранее 22 мая. Карточка с информацией о нем появилась в открытой базе данных МВД России.

Перед этим в отношении актера возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. По адресу, где он проживал, были проведены следственные действия. Уточнялось, что в октябре 2022 года после взрыва на Крымском мосту Панин опубликовал пост, в котором порадовался совершению теракта.

Алексей Панин в 2020 году переехал в Испанию. В 2022 году он рассказал, что получил американскую визу и находится в США. Впоследствии актер уточнил, что речь идет о туристической визе. Он также опровергал слухи об эмиграции в Соединенные Штаты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Украинская диверсионная группа проникла на территорию Белгородской области. Что об этом известно?
Турецкий дом подвергся нападению в США
Направленные в зону боя с украинской ДРГ вертолет и бронетехнику сняли на видео
Стало известно об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Бойцы ВСУ обучились «ноу-хау» по изготовлению самодельных бомб в Великобритании
Россиянина арестовали на два месяца по статье о госизмене
Дуа Липа впервые показала возлюбленного публике
В России предложили повысить налог на сверхдоходы
В Москве задержан подозреваемый в похищении жены экс-командующего ВДВ России
Появилось фото с места боя с украинскими диверсантами в белгородском селе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.