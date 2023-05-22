Кучера высказался об объявленном в федеральный розыск Панине

Телеведущий Кучера словом «допрыгался» высказался об объявленном в розыск актере Панине

Известный российский телеведущий Оскар Кучера высказался об объявленном в федеральный розыск актере Алексее Панине, которого обвиняют в оправдании терроризма. Слова ведущего приводит NEWS.ru.

«Допрыгался, кузнечик. Городской сумасшедший, чего на него внимание обращать?» — заявил Кучера.

О том, что Панина объявили в розыск, стало известно ранее 22 мая. Карточка с информацией о нем появилась в открытой базе данных МВД России.

Перед этим в отношении актера возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. По адресу, где он проживал, были проведены следственные действия. Уточнялось, что в октябре 2022 года после взрыва на Крымском мосту Панин опубликовал пост, в котором порадовался совершению теракта.

Алексей Панин в 2020 году переехал в Испанию. В 2022 году он рассказал, что получил американскую визу и находится в США. Впоследствии актер уточнил, что речь идет о туристической визе. Он также опровергал слухи об эмиграции в Соединенные Штаты.