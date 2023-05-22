В ЛНР заявили об активизации ВСУ под Купянском

Офицер ЛНР Марочко заявил, что ВСУ начали переброску сил под Сватово и усилили обстрелы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на купянском направлении, начав переброску сил под Сватово, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«Также на ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. «Ленты.ру») на этом направлении идет нарастание обстрелов и действий наступательного характера со стороны украинских боевиков», — написал Марочко.

Ранее Марочко заявил о переброске вышедших из Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) солдат ВСУ на купянское и краснолиманское направления — в населенные пункты Кошаровка и Славянск.