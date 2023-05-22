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09:48, 22 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об активизации ВСУ под Купянском

Офицер ЛНР Марочко заявил, что ВСУ начали переброску сил под Сватово и усилили обстрелы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на купянском направлении, начав переброску сил под Сватово, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«Также на ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. «Ленты.ру») на этом направлении идет нарастание обстрелов и действий наступательного характера со стороны украинских боевиков», — написал Марочко.

Ранее Марочко заявил о переброске вышедших из Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) солдат ВСУ на купянское и краснолиманское направления — в населенные пункты Кошаровка и Славянск.

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Алевтина Запольская
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