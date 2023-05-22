Стало известно о направлении переброски вышедших из Артемовска солдат ВСУ

Марочко заявил о переброске вышедших из Артемовска солдат ВСУ на другие направления

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, куда направляют часть Вооруженных сил Украины (ВСУ), покинувших Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом пишет РИА Новости.

Марочко заявил о переброске вышедших из Артемовска солдат ВСУ на купянское и краснолиманское направления — в населенные пункты Кошаровка и Славянск. «Основная задача — усиление "выдохшихся" на этих направлениях других подразделений вооруженных формирований Украины», — объяснил он.

В субботу, 20 мая, российские военные объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня боев. Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин и бойцы ЧВК записали видео на фоне развалин в городе. Позднее информацию о взятии города подтвердили в российском Минобороны.