Супруги сбросили почти 130 килограммов ради своей мечты

Daily Mirror: в Ирландии супруги сбросили почти 130 килограммов, чтобы завести ребенка

Супруги Кайри и Карл Доран из Дублина, Ирландия, похудели почти на 130 килограммов, чтобы исполнить свою давнюю мечту и стать родителями. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

29-летняя Кайри Доран, весившая около 130 килограммов, утверждает, что располнела из-за гормональных нарушений в организме. У нее было множество проблем со здоровьем: синдром поликистозных яичников, эндометриоз и нарушения в работе щитовидной железы. Ее муж также страдал от ожирения и весил около 160 килограммов.

Переломный момент наступил, когда они захотели завести ребенка. После нескольких неудачных попыток забеременеть супруги обратились к врачам. По словам Кайри, медики не восприняли ее всерьез и заявили, что перед обследованием и лечением нужно похудеть. После этого она решила во что бы то ни стало сбросить лишний вес.

Кайри решилась на рукавную гастропластику — хирургическую операцию, при которой уменьшают объем желудка. Спустя шесть месяцев женщине удалось похудеть более чем на 60 килограммов.

Достижения жены впечатлили Карла, и он последовал ее примеру. Его вес после операции также сократился на 60 килограммов.

Снижение веса помогло супругам избавиться от проблем со здоровьем. Теперь они придерживаются правильного питания и с нетерпением ждут, когда станут родителями. По словам Кайри, после похудения врачи согласились помочь им зачать ребенка и перестали их игнорировать.

Ранее сообщалось, что в Австралии актер Тушар Кумар сбросил 15 килограммов за полтора месяца благодаря особой диете и раскрыл секрет своего успеха. Весивший 111 килограммов актер задумался о похудении после того, как во время съемок некоторые коллеги посоветовали ему сбросить несколько килограммов.