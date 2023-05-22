Дуа Липа впервые показала возлюбленного публике

Дуа Липа впервые появилась с возлюбленным на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля

Британская певица Дуа Липа впервые показала публике возлюбленного, французского режиссера Ромена Гавраса. Пара появилась на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля. Об этом пишет Page Six.

27-летняя исполнительница и 41-летний кинематографист прибыли на фестиваль в качества гостей премьеры фильма «Омар Ла Фрейз». Пара позировала перед фотографами. Отмечается, что они смеялись, держались за руки, режиссер обнимал певицу за талию.

Впервые Липа была замечена с Гаврасом в феврале, когда пара вместе покинула вечеринку в Лондоне. Позже их видели держащимися за руки на Неделе моды в Париже.

Ранее стало известно о новом романе американской певицы Тейлор Свифт. Новым избранником 33-летней исполнительницы стал 34-летний фронтмен музыкальной группы The 1945 Мэттью Хили.