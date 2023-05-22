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15:55, 22 мая 2023Культура

Дуа Липа впервые показала возлюбленного публике

Дуа Липа впервые появилась с возлюбленным на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Британская певица Дуа Липа впервые показала публике возлюбленного, французского режиссера Ромена Гавраса. Пара появилась на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля. Об этом пишет Page Six.

27-летняя исполнительница и 41-летний кинематографист прибыли на фестиваль в качества гостей премьеры фильма «Омар Ла Фрейз». Пара позировала перед фотографами. Отмечается, что они смеялись, держались за руки, режиссер обнимал певицу за талию.

Впервые Липа была замечена с Гаврасом в феврале, когда пара вместе покинула вечеринку в Лондоне. Позже их видели держащимися за руки на Неделе моды в Париже.

Ранее стало известно о новом романе американской певицы Тейлор Свифт. Новым избранником 33-летней исполнительницы стал 34-летний фронтмен музыкальной группы The 1945 Мэттью Хили.

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Варвара Кошечкина
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