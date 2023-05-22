Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:33, 22 мая 2023Россия

Россиянам предложили выдавать по миллиону рублей на новую машину

«Известия»: в РФ предложили ввести семейный сертификат на покупку нового автомобиля

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россиянам предложили выдавать по миллиону рублей на новую машину. Воспользоваться сертификатом для покупки отечественного авто смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка, сообщают «Известия».

Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму фракция ЛДПР. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что подобная мера поддержки будет актуальна, особенно с учетом демографического спада в России.

Продать приобретенную по сертификату машину можно будет только спустя пять лет, чтобы исключить мошеннические схемы.

«Сам по себе автомобиль очень нужен молодой семье, так как с его помощью можно возить ребенка в детский сад, больницу, в различные кружки и секции. Мы этот вопрос помогаем решить», — указал Нилов.

Он добавил, что инициатива также станет поддержкой российского автопрома, в пользу которого будут делать выбор молодые семьи. В Минфине сообщили, что законопроект пока не поступал, он будет рассмотрен после получения в установленном порядке.

Ранее комитет Совфеда по экономической политике рекомендовал Минпромторгу продлить до 1 июня 2023 года разрешение покупать автомобиль за материнский капитал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВС России нанесли комбинированный удар по объекту ВСУ в Днепропетровске
Девушка придумала оригинальный способ отомстить бывшему парню за предательство
Стало известно о возможном назначении на новый пост экс-губернатора Усса
Тренер назвал лучшие упражнения для офисных работников
Модель Victoria's Secret снялась в рекламе купальников
Запорожскую АЭС перевели на дизельные генераторы
Инвестор заявил об отсутствии сюрпризов в новых санкциях США против России
Российские военные уничтожили наблюдательные посты ВСУ на купянском направлении
В ЛНР заявили о расстреле ВСУ покинувших позиции под Артемовском сослуживцев
Россиянам предложили выдавать по миллиону рублей на новую машину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.