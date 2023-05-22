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13:27, 22 мая 2023Экономика

Мировые цены на оливковое масло выросли до рекордного уровня

Barron's: в апреле цены на оливковое масло выросли до рекордных $6269,63 за тонну

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Мировые цены на оливковое масло первого холодного отжима (extra virgin) выросли до рекордного уровня. В апреле стоимость тонны продукта поднялась на 46 процентов в годовом выражении и составила 6269,63 доллара, сообщает издание Barron's.

Последний сезон оказался для производителей «рекордно сложным», заявили в компании Filippo Berio из Нью-Джерси. По словам источника в одном из крупнейших мировых изготовителей масла, урожай оливок стал минимальным за 30 лет. В результате розничные цены оливкового масла поднялись до шести долларов за литр.

Рост цен объясняют рекордной засухой 2022 года в Испании, которая обеспечивает 40 процентов мирового производства оливкового масла. В текущем сезоне Минсельхоз страны ожидает снижения производства до 680 тысяч тонн при среднем за последние пять лет уровне в 1,37 миллиона тонн. Подобные проблемы испытывают также фермеры Италии, занимающей второе место по поставкам масла.

Как показали исследования испанских и португальских ученых, изменения климата в скором времени осложнят выращивание оливок в ключевых производственных регионах. Экстремальная жара и растущие цены могут стать шоком для потребителей, отмечают аналитики Barron's.

Ранее Bloomberg сообщил, что из-за подорожания продуктов в Италии стоимость пиццы «Маргарита» выросла на 20 процентов по сравнению с 2022 годом. Оливковое масло стало одним из пяти ингредиентов национального блюда, цены которого растут самыми быстрыми темпами. К середине апреля его стоимость подскочила на 27 процентов в годовом выражении.

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Вячеслав Агапов
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