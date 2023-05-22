Рудковская оценила платье Натали Портман в Каннах фразой «такое же, как у меня»

Яна Рудковская оценила платье Dior Натали Портман в Каннах фразой «такое же, как у меня»

Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская оценила платье актрисы Натали Портман на Каннском кинофестивале фразой «такое же, как у меня». На данную тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Портман предстала на красной дорожке указанного мероприятия в блестящем темно-синем наряде длины макси без бретелей французского бренда Dior. При этом Рудковская отметила, что является обладательницей подобного предмета гардероба, который приобрела четыре или пять лет назад.

«Милая отсылка для моей памяти. Натали Портман в таком же платье Dior, как у меня, в Каннах сияет. (...) Оно дивное, с фэшн-шоу, и стоило как космический корабль, конечно же», — заявила она.

Кроме того, ведущая сравнила свою внешность с внешностью артистки и назвала Dior любимой маркой. «Очень нравится смотреть, как [платье] выглядит на разных фигурах и разных типажах: у меня — русские формы, у Натали — еврейская тонкость», — указала автор поста.

Ранее российский стилист Виктория Хандус сравнила телеведущую Викторию Боню с западными звездами на Каннском кинофестивале со словами «кажется смешной». По словам эксперта, знаменитости выбрали для своих нарядов королевский стиль, однако на их фоне бывшая участница телепроекта «Дом-2» смотрелась нелепо.