Послание в бутылке 45 лет пролежало в дюнах и нашло адресата

ABC: брошенное 45 лет назад послание в бутылке нашло адресата в Австралии

В австралийском штате Новый Южный Уэльс эколог нашел пролежавшее десятилетия в дюнах послание в бутылке и разыскал его адресата. Об этом сообщает ABC.

Эколог Люк Гамильтон обнаружил на берегу озера Уоллага послание в бутылке, которое отправитель бросил в море 45 лет назад. Два письма были плотно завернуты в страницы старого женского журнала и вложены в бутылку из-под виски. Они сохранились в идеальном состоянии.

Письма написал на борту грузового судна ACT 6 новозеландский моряк по имени Том Воу. Одно из них было адресовано Марте Бристер, которой тогда было 12 лет, а другое — нашедшему бутылку. Бутылка была брошена в морю в 30 морских милях (55 километрах от Сиднея) в 1978 году, в год, когда родился Гамильтон.

Гамильтон считает, что бутылка долгое время была зарыта в дюнах пляжа, где он ее нашел. Обнаружить ее удалось благодаря недавнему большому прибою на океане.

«Дорогая Марта! Чудо, если ты прочитаешь это. Но это будет уже не первая бутылка с посланием для тебя. Тебя ожидает множество других, посреди Тихого океана», — говорилось в письме.

Эколог поручил своему свекру разыскать Бристер. Тот быстро справился с заданием и позвонил ей, чтобы убедиться, что нашел нужного человека. Сейчас Марте 57 лет. Она носит фамилию мужа Кейв и работает тренером на ипподроме в Сиднее.

Автор послания и Марта Бристер встретились, когда она была ребенком и жила в Великобритании. Воу был моряком из Новой Зеландии и остановился через несколько домов от ее семьи. После того как в 1976 году ее семья эмигрировала в Австралию, Том начал бросать для нее послания в бутылках, когда пересекал океаны на грузовых судах. Марте были возвращены пять или шесть писем, которые были найдены в разных уголках мира.

По словам женщины, встреча с Томом в ее детстве произвела на нее неизгладимое впечатление. Он учил ее вязать морские узлы и рассказывал увлекательные истории о море. Адресат письма признала, что получение сообщения от старого друга спустя столько десятилетий сравнимо с находкой сокровища. «Я думаю, это настоящее чудо», — подчеркнула она.

Это письмо — не единственная находка Гамильтона за последний месяц. За три недели до этого он обнаружил другое послание в бутылке в заповеднике Наджи. Это был четырехстраничный корабельный журнал с корабля Soren Larson, брошенный в проливе Басса по пути обратно с Австралийского фестиваля деревянных лодок в Тасмании.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Западная Австралия нашли послание в бутылке, брошенное в океан девочкой 10 лет назад. Бутылку нашла женщина, которая занималась уборкой мусора с пляжей и из водоемов.