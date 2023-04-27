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18:25, 27 апреля 2023Из жизни

Послание восьмилетней девочки в бутылке нашли в устье реки спустя 10 лет

Fox 29: в Австралии нашли послание в бутылке, преодолевшее 80 километров

Фото: Chamille White / Shutterstock / Fotodom

В австралийском штате Западная Австралия нашли послание в бутылке, брошенное в океан девочкой 10 лет назад. Об этом сообщает Fox 29.

Послание бросила в океан Инес Зепкан, когда ей было восемь лет. Вместе с братьями и сестрами она засунула в пластиковую бутылку записку, а затем кинула ее в воду с пирса в австралийском городе Портленд, штат Виктория. В письме она написала: «Тому, кто найдет эту бутылку, будет сопутствовать удача всю жизнь, посланная от меня и моей семьи».

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Спустя 10 лет послание восьмилетней девочки обнаружила в устье реки Розалинд Эванс, убирающая мусор с пляжей и из водоемов. Она и ее коллеги нашли Зепкан, которой сейчас 18 лет, в социальных сетях. Девушка подтвердила, что именно она бросила бутылку в океан. Она обрадовалась, что ее послание было обнаружено. По мнению Эванс и ее коллег, бутылка преодолела около 80 километров.

Зепкан рассказала, что в ее памяти возникло множество воспоминаний, когда она узнала, что бутылку нашли. Однако девушка признала, что могла выбрать другую емкость для послания, чтобы не загрязнять океан.

Ранее сообщалось, что в Австралии пловец нашел послание в бутылке, которое провело в океане 812 дней и преодолело 300 километров. Мужчина вернул его отправительнице и обрел новых друзей.

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Алиса Удовик
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