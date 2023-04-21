Послание в бутылке провело 812 дней в океане и вернулось к отправительнице

Yahoo News: мужчина нашел послание в бутылке и обрел новых друзей

У побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс пловец нашел послание в бутылке, которое провело в океане 812 дней и преодолело 300 километров. Мужчина вернул его отправительнице и обрел новых друзей, сообщает Yahoo News.

Скотт Гуттерсон нашел бутылку с посланием, которую отправила девочка по имени Вики. На тот момент отправительнице было десять лет. Мужчина сумел связаться с отцом девочки Тедом.

Вики и Тед были приятно удивлены, когда получили сообщение от Гуттерсона. Они приехали к нему домой, чтобы забрать послание. Мужчина сделал коллаж с самим письмом и рассказом о его находке. На коллаже он разместил две новостные статьи и изображение маршрута бутылки с письмом.

Оказалось, Гуттерсон и отец Вики связаны с военно-морским флотом. Общаясь, они обнаружили, что у них много общего. Гуттерсон надеется, что его случайная находка станет началом долгой дружбы между двумя семьями.

Ранее сообщалось, что бутылка с посланием, отправленная выпускницей школы с острова Ямайка, за девять месяцев преодолела более 2000 километров и была найдена на пляже в штате Техас, США. Бутылку обнаружили исследователи в заповеднике.

