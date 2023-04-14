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10:07, 14 апреля 2023Из жизни

Послание в бутылке за девять месяцев преодолело более двух тысяч километров

Chron: отправленное с Ямайки послание в бутылке найдено в заповеднике в США

Фото: Mission-Aransas Reserve

Бутылка с посланием, отправленная выпускницей школы с острова Ямайка, за девять месяцев преодолела более двух тысяч километров и была найдена на пляже в штате Техас, США. Об этом сообщает Chron.

Исследователи заповедника Мишен-Аранзас нашли бутылку с посланием, которое отправила 13 июня 2022 года 18-летняя Мэди Уэйлен. Девушка недавно окончила среднюю школу в Канзас-Сити, штат Миссури.

В письме Уэйлен рассказала, что это ее последний день каникул на карибском острове, которые она проводила с двумя лучшими друзьями. «Сегодня был наш последний полный день здесь. Мне очень понравились каникулы. Здорово, когда у тебя временно нет никаких обязательств. В то же время я жду-не дождусь, когда приеду домой и снова увижу родных», — написала американка. Она указала контактную информацию, чтобы нашедшие письмо смогли связаться с ней. «Мне хотелось бы поделиться какими-нибудь хорошими секретами или чем-то таким, но у меня их нет. Интересно, где окажется это письмо», — написала она.

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Исследователи опубликовали в соцсетях фотографии найденного письма. Мать отправительницы оставила под постом комментарий, в котором рассказала, что ее дочь обрадовалась новости о том, что ее послание было найдено.

Исследователи нашли и другую бутылку с посланием, отправленную с острова Галвестон в штате Техас, но текст в ней оказался неразборчивым.

Ранее сообщалось, что послание в бутылке, которое бросили в океан у побережья канадской провинции Новая Шотландия, преодолело 4,5 тысячи километров за полтора года. Бутылку бросили в воду с судна для ловли снежного краба в июле 2021 года.

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Алиса Дмитриева
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