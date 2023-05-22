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12:27, 22 мая 2023Из жизни

Мечтающий выглядеть как Ники Минаж фанат сделал операцию по увеличению ягодиц

В США мужчина сделал операцию по увеличению ягодиц, чтобы выглядеть как Ники Минаж

Фото: @rudyvmua_

27-летний Руди Виллалобос, визажист из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США, сделал операцию по увеличению ягодиц, чтобы стать похожим на свою любимую певицу Ники Минаж. Об этом сообщает New York Post.

Фанат Ники Минаж мечтает выглядеть, как его кумир. Он начал менять свою внешность в 2020 году и вколол себе филлеры и ботокс, а также увеличил ягодицы с помощью уколов. Дополнительная пластическая операция по увеличению ягодиц обошлась ему в 50 тысяч долларов (почти четыре миллиона рублей).

Виллалобос утверждает, что не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует сделать ринопластику и броулифтинг, изменить форму челюсти и удалить комки Биша. Мужчина признается, что вынужден экономить и много работать, чтобы самостоятельно оплатить все модификации тела.

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Мужчина регулярно делится с подписчиками в соцсетях своими откровенными фотографиями. Пользователи неоднозначно реагируют на его внешность: одни называют его совершенством, другие считают, что из-за модификаций он стал похож на муравья.

Ранее сообщалось, что житель США увеличил длину пениса до 35,5 сантиметра. Он объясняет свое решение тем, что ему нравится все большое: очень высокие люди, огромные груди и ягодицы.

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Алиса Удовик
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