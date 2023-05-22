В Молдавии объявили о начале военных учений

Минобороны Молдавии объявило о начале военных учений на юге страны

Министерство обороны Молдавии объявило о начале военных учений, которые пройдут с 22 по 26 мая в городе Кагул на юге страны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Мероприятие направлено на проверку навыков резервистов и их знакомства с техникой, снаряжением и вооружением Национальной армии», — говорится в сообщении Минобороны.

Резервисты изучат воинские уставы и примут участи в стрельбах. Ведомство добавило, что подготовка проводится в соответствии с планом национальной армии на 2023 год и требованиями закона о резерве вооруженных сил.

Ранее стало известно, что более 60 процентов населения Молдавии выступает против вступления страны в НАТО. Идею присоединения страны к Североатлантическому альянсу поддержали 21,1 процента молдаван, а 10,4 процента не смогли определиться с ответом.