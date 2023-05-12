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14:50, 12 мая 2023Бывший СССР

Большинство жителей Молдавии высказались против вступления в НАТО

iData: более 60 процентов молдован выступают против вступления республики в НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Более 60 процентов населения Молдавии высказались против вступления республики в НАТО. Такие данные приводит молдавская компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData), передает РИА Новости.

Идею присоединения страны к Североатлантическому альянсу поддержали 21,1 процента молдаван, при этом 63,5 процента жителей страны выступили против, а 10,4 процента не смогли определиться с ответом.

Исследование проводилось с 27 апреля по 8 мая. В нем приняли участие 1049 граждан Молдавии, возможная погрешность не превышает трех процентов.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что европейские страны «подпитывают пронатовские амбиции» и провоцируют неприличную антироссийскую риторику нынешней власти в Кишиневе.

В апреле МИД Молдавии объяснил сближение с НАТО необходимостью укрепления безопасности государства и содействия региональной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что нейтралитет страны не означает изоляционизма и позволяет выстраивать отношения как с НАТО, так и с другими организациями.

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Алевтина Запольская
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