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23:37, 22 мая 2023Мир

Марокко заявило о нейтральной позиции по украинскому конфликту

Глава МИД Марокко Насер: государство занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине
Насер Бурита

Насер Бурита. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Марокко занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине, поддерживая хорошие отношение с обеими сторонами. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Насер Бурита, передает MAP.

С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. «Марокко никоим образом не является стороной конфликта на Украине. <…> Марокко имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной», — подчеркнул Бурита.

Он добавил, что Марокко обеспокоено конфликтом, поскольку он, в частности, негативно сказывается на экономике страны. Министр подчеркнул, что государство настаивает на мирном урегулировании украинского кризиса.

Ранее сообщалось о намерении Марокко предоставить Киеву военную помощь. Африканская страна передаст Украине запчасти для танков Т-72.

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Марина Совина
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