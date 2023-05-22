В Госдуме объяснили предложение выдавать россиянам деньги на машину

Депутат Госдумы Нилов заявил о решении демографического вопроса с помощью денег на машину

Выделение молодым семьям России по миллиону рублей на новую машину является значимым вопросом социальной поддержки и может помочь в разрешении демографического кризиса, стимулировать пары к появлению ребенка. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Где брать деньги

«Как показывает практика, если есть политическое решение, деньги на различные проекты находятся. Но это решение должно вызреть. Такие программы, как материнский капитал, горячее питание в школах тоже были реализованы не сразу. И таких примеров масса», — сказал Нилов.

Он заметил, что в обществе есть большой социальный запрос на предложенный проект. Кроме того, по мнению политика, выделение государством средств на покупку автомобиля может простимулировать рождаемость и помочь в решении демографического кризиса.

Нельзя сравнивать Москву с развитой инфраструктурой, где есть каршеринг, метро, автобусы, такси с сельской местностью и удаленными городами. Во многих населенных пунктах необходимо преодолеть массу сложностей, чтобы отвезти ребенка в больницу, школу, сад, на кружки и так далее Ярослав Нилов депутат Госдумы

Кроме того, как подчеркнул Нилов, данная программа также является отличной мерой поддержки отечественного автопрома.

«Такие целевые сертификаты могли бы решить проблемы сразу по нескольким направлениям. Деньги на это есть», — подчеркнул политик.

Критерии нуждаемости

Депутат не исключил, что в случае, если программа будет одобрена, потребуется определить критерии, по которым семья сможет претендовать на покупку автомобиля за счет государства.

«Возможно, будут введены определенные критерии нуждаемости. Например, банкирам, чиновникам, министрам, депутатам такая мера социальной поддержки не нужна. Но это очень небольшой процент от общего количества молодых семей. Думаю, программа может быть распространена на 95 процентов семей», — заключил Нилов.

Ранее сообщалось, что фракция ЛДПР готовит законопроект, в рамках которого молодым семьям предлагается выделять сертификат номиналом в один миллион рублей на покупку автомобиля. Продать приобретенную по сертификату машину можно будет только спустя пять лет, чтобы исключить мошеннические схемы.