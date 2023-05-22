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23:43, 22 мая 2023Россия

Российский поселок остался без света из-за обстрела ВСУ

Курский губернатор Старовойт: поселок Краснооктябрьский остался без света после обстрела

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрел произошел со стороны Украины. В результате ЧП жертв и пострадавших нет, однако энергоснабжение населенного пункта оказалось прекращено. На место выехала аварийная бригада для устранения повреждений.

17 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе хутор Заря в Глушковском районе Курской области, который расположен в 100 метрах от границы. Украинские военные обстреляли российский хутор сразу с трех боевых беспилотников. В результате падения и детонации дронов-камикадзе никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее Старовойт рассказал, что жители приграничного Глушковского района отказываются от временного переселения в более безопасное место. «Всем оказывается помощь по восстановлению жилья и автомобилей. Еще раз предложил жителям временно переселиться, пока все отказываются», — заявил он.

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Марина Совина
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