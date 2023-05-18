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08:24, 18 мая 2023Россия

ВСУ атаковали дронами расположенный в 100 метрах от границы курский хутор

Shot: ВСУ атаковали дронами расположенный в 100 метрах от границы курский хутор Заря

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе хутор Заря в Глушковском районе Курской области, который расположен в 100 метрах от границы. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, украинские военные вечером 17 мая обстреляли российский хутор сразу с трех боевых беспилотников.
В результате падения и детонации дронов-камикадзе никто из мирных жителей не пострадал.

В тот же день украинская сторона обстреляла курский хутор Заря из стрелкового оружия. Повреждений и жертв также удалось избежать, пишет Shot.

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15 мая губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о восьми ударах украинских военных по поселку Краснооктябрьский.

Тогда он отметил, что в результате атак ВСУ были выбиты окно в местном фельдшерско-акушерском пункте и стекла в одном из частных домов. Никто из жителей не пострадал, разъяснил Старовойт.

Еще раньше сообщалось об атаке со стороны Украины на населенные пункты Локоть и Красный Пахарь Курской области. В результате случившегося около 600 человек остались без электричества, указывал глава региона.

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Анна Щербакова
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