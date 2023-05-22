В Кремле отреагировали на слова Пашиняна о вероятном выходе Армении из ОДКБ

Песков: Москва продолжит диалог с Ереваном после слов Пашиняна о вероятном выходе из ОДКБ

Москва продолжит вести диалог с Ереваном. Так на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о вероятном выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению Пескова, ОДКБ ранее уже показывала свою эффективность в разных ситуациях, а сама структура имеет потенциал к развитию.

«Что касается заявления премьер-министра Армении, то, безусловно, мы будем продолжать наш диалог с нашими армянскими друзьями, будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ», — сказал представитель Кремля.

Ранее Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее «недееспособной организацией». Он подчеркнул, что такое решение Еревана возможно в том случае, если организация станет «недействующей».