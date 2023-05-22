Пассажирка избила стюардессу телефоном внутренней связи и была снята с рейса

Пассажирка Frontier Airlines хотела поменять место и избила стюардессу после отказа

Пассажирка Frontier Airlines избила стюардессу телефоном внутренней связи в самолете и была снята с рейса за нападение. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел в лайнере, следовавшем из Денвера в Тампу. По словам очевидцев, пассажирка вела себя агрессивно и грубила бортпроводникам. Она хотела поменять место, однако получила отказ, после чего напала на стюардессу. В момент, когда ее выводили из самолета, женщина схватила телефон внутренней связи и стала бить бортпроводницу.

Из-за случившегося рейс был задержан на четыре часа. Имя дебоширки не разглашается. Известно, что ее арестовали за нападение на члена экипажа.

Ранее в мае пассажирка напала на стюардессу во время полета и избила ее, произошедшее попало на видео. Очевидец инцидента отметил, что бортпроводница неоднократно просила путешественницу надеть маску.