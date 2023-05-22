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17:32, 22 мая 2023Путешествия

Подавший сигнал тревоги российский пассажирский самолет приготовился к посадке

Летевший из Сургута в Москву самолет подал сигнал тревоги и приготовился к посадке

Фото: Simon Belcher / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Пассажирский самолет, летевший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Российское воздушное судно сменило курс и приготовилось к вынужденной посадке в Перми.

«Экипаж Boeing рейса Сургут — Москва сообщил о нештатной ситуации, он следует в Пермь», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что лайнер подал сигнал тревоги спустя примерно час после взлета. Он стал снижаться с высоты 10 тысяч метров.

Ранее в мае самолет Airbus A320, следовавший из Женевы в Амстердам, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания на борту. Выяснилось, что пожар был вызван перегревом батареи электронной сигареты одного из пассажиров.

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Фариза Бацазова
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