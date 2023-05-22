Тучная модель снялась в бикини вопреки оскорблениям в сети

Тучная модель Оливия из Канады снялась в откровенном бикини вопреки оскорблениям в сети

Канадская плюс-сайз-модель поделилась видео в откровенном образе вопреки хейту со стороны пользователей сети. Ее историю приводит Daily Mail.

Тучная манекенщица Оливия рассказала, что регулярно сталкивается с оскорблениями в соцсетях и реальной жизни по поводу фигуры. В частности, некоторые критики утверждают, что ей следует отказаться от бикини из-за лишнего веса. «Многие говорят, что мне лучше прикрываться в бассейне, чтобы не выглядеть неуместно. Кто-то даже называет меня китом», — пояснила она.

Однако блогерша продолжает носить желаемые вещи и делиться роликами в купальниках, поскольку ее не волнует мнение окружающих. Так, в последней публикации она позировала перед камерой в бикини коричневого цвета, лиф которого частично оголял ее грудь. При этом на размещенных кадрах были видны жировые складки и неровности кожи на теле девушки.

В марте тучная исполнительница Lizzo выступила на сцене в откровенном наряде. 34-летняя рэперша провела концерт в облегающем комбинезоне из прозрачной ткани, на который были нанесены розовые блестящие полосы.