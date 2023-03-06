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01:28, 6 марта 2023Ценности

Тучная рэперша Lizzo выступила на сцене в прозрачном наряде

Тучная рэперша Lizzo выступила на концерте в Милане в прозрачном комбинезоне

Фото: Claudio Veneroni / Globallookpress.com

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, выступила на сцене в откровенном наряде. Снимки публикует Daily Mail.

Тучная 34-летняя рэперша провела концерт в облегающем комбинезоне из прозрачной ткани, на который были нанесены розовые блестящие полосы. В качестве обуви она выбрала сапоги на шнуровке и высоком каблуке, а из аксессуаров на ней были серьги-кольца и множество колец. На размещенных кадрах видно, что Lizzo также сделала стрижку короткий боб.

Известно, что мероприятие хип-хоп-исполнительницы состоялось на спортивной арене Mediolanum Forum в Милане, Италия.

В мае 2021 года Lizzo прошла по улице в облегающем коротком наряде и вызвала отвращение в сети. Ее сфотографировали во время прогулки в лиловом облегающем мини-платье и белых босоножках на каблуках. «Ей следует носить одежду своего размера», — упрекнул знаменитость один из пользователей.

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Карина Черных
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