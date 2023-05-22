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09:27, 22 мая 2023Силовые структуры

Ранее судимого россиянина задержали за поджог двух машин

В Екатеринбурге полицейские задержали 36-летнего поджигателя со стажем

Фото: Natalya Loginova / Globallookpress.com

В Екатеринбурге полицейские задержали 36-летнего мужчину, пытавшегося поджечь две машины. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на городское отделение по связям со СМИ УМВД России.

По информации издания, на Восточной улице около дома №68 зафиксировали поджог двух авто немецкой марки Volkswagen. Впоследствии силовики задержали фигуранта. Он оказался жителем села Патруши.

Вскоре выяснилось, что фигурант ранее уже был судим за поджоги машин. В 2017 году его обвинили в 41 эпизоде преступления на территории города. Поджигатель со стажем получил пять лет колонии строгого режима. В настоящий момент он снова оказался в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Туле неизвестные попытались поджечь оборудование на железной дороге.

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Екатерина Власова
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