Ранее судимого россиянина задержали за поджог двух машин

В Екатеринбурге полицейские задержали 36-летнего поджигателя со стажем

В Екатеринбурге полицейские задержали 36-летнего мужчину, пытавшегося поджечь две машины. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на городское отделение по связям со СМИ УМВД России.

По информации издания, на Восточной улице около дома №68 зафиксировали поджог двух авто немецкой марки Volkswagen. Впоследствии силовики задержали фигуранта. Он оказался жителем села Патруши.

Вскоре выяснилось, что фигурант ранее уже был судим за поджоги машин. В 2017 году его обвинили в 41 эпизоде преступления на территории города. Поджигатель со стажем получил пять лет колонии строгого режима. В настоящий момент он снова оказался в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Туле неизвестные попытались поджечь оборудование на железной дороге.