Чехия прокомментировала планы Запада поставить истребители F-16 Украине
Глава МИД Чехии заявил, что планы поставить F-16 Киеву не связаны с контрнаступлением ВСУ
Планы стран Запада поставить Киеву истребители F-16 не связаны с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает РИА Новости.
«Я не думаю, что этот вопрос напрямую связан с контрнаступлением, но мы должны защищать наш образ жизни», — высказался чешский дипломат.
Ранее представитель офиса премьер-министра Бельгии Александр Де Кро заявил, что страна готова обучать украинских военных пилотированию истребителей F-16. До этого Великобритания и Нидерланды объявили о создании международной коалиции по закупке этих самолетов для Украины.