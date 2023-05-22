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12:20, 22 мая 2023Мир

Чехия прокомментировала планы Запада поставить истребители F-16 Украине

Глава МИД Чехии заявил, что планы поставить F-16 Киеву не связаны с контрнаступлением ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Планы стран Запада поставить Киеву истребители F-16 не связаны с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что этот вопрос напрямую связан с контрнаступлением, но мы должны защищать наш образ жизни», — высказался чешский дипломат.

Ранее представитель офиса премьер-министра Бельгии Александр Де Кро заявил, что страна готова обучать украинских военных пилотированию истребителей F-16. До этого Великобритания и Нидерланды объявили о создании международной коалиции по закупке этих самолетов для Украины.

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Виктория Кондратьева
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