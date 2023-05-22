Экс-глава Telegram-канала NEXTA Протасевич назвал помилование прекрасной новостью

Экс-глава Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии террористической организацией, Роман Протасевич прокомментировал помилование. Его слова приводит БелТА.

В беседе с журналистами Протасевич сообщил, что подписал все необходимые документы, назвав произошедшее «прекрасной новостью». «Конечно прежде всего я безумно благодарен стране и лично президенту [Белоруссии Александру Лукашенко] за такое решение и я надеюсь, что дальше будет только лучше», — сказал он.

Отвечая на вопрос о планах на будущее, Протасевич с улыбкой отметил, что пока у него нет конкретных планов, однако он хочет записаться в тренажерный зал и съездить куда-нибудь на природу.

3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии, признав его виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, террористическим актам, оскорблении белорусского лидера Александра Лукашенко и других преступлениях.