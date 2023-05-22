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04:31, 22 мая 2023Мир

В Британии допустили «катастрофический сценарий» из-за оружия Путина

Daily Mail: российские подлодки могут полностью нарушить инфраструктуру Великобритании

Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

Российские подлодки могут полностью нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к «катастрофическому сценарию из-за оружия президента РФ Владимира Путина», пишет обозреватель Daily Mail Крис Плезанс.

По мнению журналиста, Россия якобы может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных. «Фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве», — допустил он. По мнению обозревателя, подобный удар приведет к «катастрофическим последствиям». Будут поставлены под угрозу здравоохранение, экономика, работа интернета, мобильной связи и интернет-услуг, объяснил он.

Обозреватель добавил, что нарушение работы энергосети может спровоцировать массовые беспорядки.

Ранее главком ВМС Норвегии вице-адмирала Рун Андерсен выразил обеспокоенность современными подводными лодками ВМФ России. По его словам, они способны «представлять угрозу» стратегическим целям в США и Европе.

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Марина Совина
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