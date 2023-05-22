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11:46, 22 мая 2023Россия

В приграничном российском регионе часть ракеты упала в огород частного дома

Белгородский губернатор Гладков заявил об упавшей в огород частного дома части ракеты

Фото: РИА Новости

Часть ракеты упала в огород на территории частного жилого дома в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка», — уточнил губернатор.

Он добавил, что на месте работают сотрудники оперативных служб, взрывотехники приступают к обезвреживанию части ракеты.

Днем ранее, 20 мая, в Белгородской области нашли два снаряда от ракеты «Ураган». Тогда жителей близлежащих домов эвакуировали, пока саперы обезвреживали находку.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах. Аналогичные меры действуют в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.

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Анастасия Шейкина
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