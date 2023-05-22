Восемь человек пострадали при атаке ДРГ на Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков: восемь человек пострадали при атаке украинской ДРГ

Восемь человек получили ранения при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков во время прямой трансляции, которая велась в его Telegram-канале.

«Восемь человек у нас ранено, по информации от министерства здравоохранения, министерства обороны. Погибших среди мирных жителей нет», — пояснил губернатор.

О заходе диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию российского региона стало известно ранее 22 мая. Вячеслав Гладков уточнил, что украинскую ДРГ заметили на территории Грайворонского округа.

По его словам, меры по ликвидации диверсантов ВСУ принимали Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и Федеральная служба безопасности (ФСБ).