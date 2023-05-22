Российским врачам подготовили рекомендации по общению с пациентами

Российским врачам посоветовали убрать медицинский жаргон при общении с пациентами

Специалисты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России подготовили для врачей рекомендации по общению с пациентами. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает РИА Новости.

В них говорится, что медик не должен самоутверждаться за счет больного и использовать «менторский тон». Кроме того, говорить нужно на понятном человеку языке, избегая использования медицинского жаргона.

Разработчики рекомендаций также советуют общаться с пациентами короткими, запоминающимися предложениями. Темп речи должен быть умеренным, чтобы собеседник мог усваивать информацию с первого раза. В общении необходимо создавать и поддерживать атмосферу доброжелательности и помнить, что больной находится в уязвимом положении.

Ранее врач Сергей Агапкин и психиатр Антон Масякин посоветовали россиянам, которые часто испытывают приступы тревоги, сменить информационный фон, спать достаточное количество часов, соблюдать режимы сна и бодрствования и включать в рацион продукты с витамином D.