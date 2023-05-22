Выставка реликвий пророка Мухаммеда открылась в Татарстане

В мечети Кул Шариф 22 мая открылась выставка реликвий пророка Мухаммеда и его сподвижников

В казанской мечети Кул Шариф 22 мая открылась уникальная выставка реликвий пророка Мухаммеда и его сподвижников. Об этом со ссылкой на Минкульт Татарстана сообщает агентство «Татар-информ».

Уточняется, что экспозицию в российский город привезли из Болгара. В Казани она пробудет два дня. Ознакомиться с экспозицией выставки можно 22 и 23 мая с 10.00 до 19.00 часов в холле мечети.

Отмечается, что десять реликвий пророка Мухаммеда впервые привезли в республику из Дагестана в честь Дня принятия ислама в Волжской Булгарии и праздника «Изге Болгар жыены». На выставке представлены ценные предметы, которые некогда принадлежали самому пророку, его родственникам и сподвижникам.

Агентство отмечает, что выставку ранее посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил муфтия Дагестана за возможность увидеть реликвии в Татарстане.

«Изге Болгар жыены» проводится в Болгаре с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году.

Ранее сообщалось, что в Татарстане отметили День принятия ислама Волжской Булгарией.