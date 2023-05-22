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09:05, 22 мая 2023Экономика

В Республике Сербской согласились платить за российский газ рублями

Глава представительства Перович: Республика Сербская готова платить за газ РФ рублями

Фото: Unsplash

Глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович заявил, что она готова платить за российский газ в рублях. Об этом пишет РИА Новости.

Перович рассказал, что ежегодно «Газпром» продлевает основной договор. Республика получает цену на топливо — рыночную, но рассчитанную по старой формуле.

«Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос. Конечно, сегодня мы испытываем трудности с оплатой, потому что трансферты через корреспондентские банки задерживаются», — заключил он.

31 марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Схема подразумевает открытие покупателем двух счетов — в рублях и евро — в Газпромбанке. При отказе от оплаты газа в рублях действующие контракты на поставки из России будут остановлены, заверил Путин.

Марина Совина
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