В России в 50 раз выросло число IT-преступлений

СКР: число IT-преступлений в России с 2014 года выросло в 50 раз и составило 510 тысяч

В России с 2014 года в 50 раз выросло число IT-преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Об этом сообщил представитель криминалистического центра Следственного комитета России (СКР) Темирлан Салихов на круглом столе в Госдуме, передает ТАСС.

В 2014 году количество таких преступлений было 10 тысяч, а в настоящее время их число достигло 510 тысяч.

Киберпреступники используют искусственный интеллект при создании фишинговых сайтов и генерации текстов, которые они выдают за официальные сообщения организаций.

20 марта президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД сообщил, что преступления в IT-сфере составили четверть от всех уголовных правонарушений в России в 2022 году, превысив полмиллиона.

Путин добавил, что борьба с преступностью с использованием IT-технологий — один из безусловных приоритетов работы МВД России.