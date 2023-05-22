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19:34, 22 мая 2023Путешествия

Российский самолет подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в Перми

Самолет Utair подал сигнал тревоги из-за плохого самочувствия пассажира и сел в Перми

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Самолет российской авиакомпании Utair подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в Перми из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По информации Utair, рейс следовал по маршруту СургутМосква, однако пилоты были вынуждены прервать полет и сесть в другом городе. Инцидент произошел спустя час после вылета лайнера.

Ранее самолет авиакомпании Cargolux совершил аварийную посадку и потерял четыре колеса шасси во время приземления. Boeing 747 следовал из Люксембурга в Чикаго, однако вскоре после взлета пилоты обнаружили, что шасси не поднимаются.

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Зарина Дзагоева
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