Российский самолет подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в Перми

Самолет Utair подал сигнал тревоги из-за плохого самочувствия пассажира и сел в Перми

Самолет российской авиакомпании Utair подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в Перми из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По информации Utair, рейс следовал по маршруту Сургут — Москва, однако пилоты были вынуждены прервать полет и сесть в другом городе. Инцидент произошел спустя час после вылета лайнера.

Ранее самолет авиакомпании Cargolux совершил аварийную посадку и потерял четыре колеса шасси во время приземления. Boeing 747 следовал из Люксембурга в Чикаго, однако вскоре после взлета пилоты обнаружили, что шасси не поднимаются.